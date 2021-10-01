Правительство направит регионам 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Выделенные из бюджета 10 миллиардов рублей поступят в 62 региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России выделит более 10 миллиардов рублей регионам в рамках нового механизма зернового демпфера - размер плавающей экспортной пошлины на зерно при нем зависит от экспортных цен, а вся полученная прибыль направляется сельхозпроизводителям.

Постановление о выделении средств из бюджета подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на официальном сайте правительства.

Выделенные из бюджета 10 миллиардов рублей поступят в 62 региона. Величина финансирования будет рассчитываться из объема полученной продукции. Региональные власти перечислят средства местным аграриям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Как ранее писал сайт kp.ru, механизм зернового демпфера заработал в России в 2021 году. Он состоит из двух частей. Первая - экспортная пошлина, а вторая - механизм, который бы возвращал деньги сельхозпроизводителям.