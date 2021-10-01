Транзит российского газа через Украину в Венгрию прекращен Фото: REUTERS

"Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Незалежной.

- С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют, — говорится в сообщение украинской компании.

Там же отмечено, что транзит российского газа в Венгрию через Украину был прекращен с 1 октября 2021 года.

Напомним, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Новое соглашение было принято после рабочей встречи главы венгерского МИД Петера Сийярто с главой “Газпрома” Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.