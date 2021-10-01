ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт в Карачаево-Черкесии. Его подготовкой занимался житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков "Исламского государства"*. Как пояснили в Центре общественных связей ФСБ, целью теракта должны были стать сотрудники правоохранительных органов.

- Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в Москве на сроки от 18 до 25 лет колонии осуждены боевики террористической группировки ИГИЛ*, которые готовили взрывы зданий полиции и образовательного учреждения. Согласно данным силовиков, главарь Алибеков, Мамуров, Баходуров, Азизов и Шахмедов под руководством эмиссара ИГИЛ* создали в Московской области сообщество для совершения терактов в столице, после чего они собирались уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне терориистов.

*Запрещенная в России террористическая организация