Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества России и Китая

Владимир Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества России и Китая Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину выразил уверенность в дальнейшем наращивании отношений России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что наращивание российско-китайских отношений отвечает интересам граждан двух государств. По мнению президента России, наращивание идет в русле упрочения стабильности на глобальном уровне.

Глава государства отметил успехи Китая в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также участие Пекина в решение актуальных вопросов мировой повестки.

В конце августа 2021 года Владимир Путин провел телефонный разговор Цзиньпином. Однако китайское телевидение и пресс-служба Кремля не раскрыли подробностей телефонной беседы между лидерами двух государств.