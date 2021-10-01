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Политика1 октября 2021 10:46

Путин подписал указ об осеннем призыве 2021 года

На военную службу будет призвано 127,5 тысячи россиян
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2021 года

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2021 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2021 года россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек, — гласит текст указа.

Напомним, призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, за исключением тех муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год (районы Крайнего Севера и приравненные к ним). Там призывные комиссии начнут работать с 1 ноября. Замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ подполковник медслужбы Виталий Черкашин сообщал, что в армии повышены требования к здоровью призывников. С этой целью были внесены изменения в Положения о военно-врачебной экспертизе. Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза.