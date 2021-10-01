Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2021 года россиян на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... призыву на военную службу, в количестве 127 500 человек, — гласит текст указа.

Напомним, призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, за исключением тех муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год (районы Крайнего Севера и приравненные к ним). Там призывные комиссии начнут работать с 1 ноября. Замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ подполковник медслужбы Виталий Черкашин сообщал, что в армии повышены требования к здоровью призывников. С этой целью были внесены изменения в Положения о военно-врачебной экспертизе. Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза.