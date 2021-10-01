Центробанк получит право ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов

Банк России получит право ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил наделить Центробанк правом ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов.

- Правительству РФ совместно с Госдумой и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели, — гласит текст поручения.

Ответственными за выполнение поручения были назначены российский премьер Михаил Мишустин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее появилась информация, что в России средневзвешенная ставка по выданным в августе 2021 года ипотечным кредитам гражданам увеличилась на 0,11 процентного пункта (п. п.) по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, средняя ставка по стране выросла до отметки в 7,78%. Об этом говорится данных Банка России. По статистике ЦБ, в августе 2021 года банки выдали более 150,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 439 миллиардов рублей. Этот показатель на 8% меньше, чем годом ранее по количеству и на 6,2% больше - по объему.