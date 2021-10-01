Путин: повышение налога на добычу ископаемых не должно сказаться на бюджетах регионов

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить реализацию повышения налогов в сфере добычи полезных ископаемых так, чтобы эта инициатива не сказалась на доходах региональных бюджетов. Налог на добычу полезных ископаемых для металлургов повысят с 2022 года.

"Правительству РФ при принятии решений о повышении налоговой нагрузки на предприятия ряда отраслей экономики, связанных с добычей твердых полезных ископаемых, обеспечить нейтральность таких решений для бюджетов субъектов Российской Федерации с точки зрения формирования их налоговых и неналоговых доходов", - сообщается в списке поручений президента, который в пятницу, 1 октября, был опубликован на сайте Кремля.

Как ранее пояснял Путин, говоря о повышении налогов для металлургов, из-за высоких цен на мировых рынках металлурги экспортируют продукцию, в связи с чем растут цены на внутреннем рынке. Новая мера должна позитивно повлиять на российскую экономику и снизить цены на металлургическую продукцию собственного производства в России.

Сайт kp.ru ранее писал, что 1 октября президент России Владимир Путин также подписал указ о призыве в октябре-декабре 2021 года россиян на военную службу.