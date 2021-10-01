Склад с изоляционными материалами горит в Новой Москве

На юго-западе Москвы горит склад с изоляционными материалами.

На юго-западе Москвы горит склад с изоляционными материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По предварительным данным, возгорание произошло на улице Адмирала Корнилова. Источник сайта kp.ru сообщил, что общая площадь склада составляет около 5000 квадратных метров, а возгорания - 3000 кв. м. Частично обрушилась кровля и стены, также сохраняется угроза перехода огня на соседний склад.

В МЧС сообщают, что пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают экстренные службы. Для тушения привлекли авиацию.

Сайт kp.ru рассказывал о пожаре в офисном центре «Президент Плаза» в районе м. «Кутузовская», где проходила масштабная эвакуация.Источник KP.ru в экстренных службах рассказал, что причиной пожара могла стать изоляция на коммуникациях. Например, замкнула проводка, от нее загорелась обшивка, пошло задымление.