Японские авиакомпании отменили более 120 рейсов из-за тайфуна "Миндул"

В Японии авиакомпании отменили более 120 рейсов из-за тайфуна "Миндул" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменили как минимум 126 рейсов в токийском аэропорту Ханэда из-за тайфуна "Миндул".

Кроме того, было приостановлено паромное движение в Токийском заливе. Как сообщил телеканал NHK, перекрыты несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя.

Почти 7 тысячам жителей города Кацуура, находящемся в префектуре Тиба рядом с Токио, было рекомендовано покинуть свои дома из-за ливней и угрозы схода оползней.

В начале августа 2021 года в Японии почти 160 тысяч человек получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит" на юго-западе страны. В северной части острова Кюсю предписание было вынесено для 139 647 человек. В префектуре Фукуока предписание получили 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, а в префектуре Кагосима – 12 774 человека.