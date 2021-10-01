В Тюмени огласят приговор бывшему депутату гордумы, погоревшему на контрактах

Фото: пресс-служба судов Тюменской области

В Тюмени огласят приговор бывшему депутату городской думы, погоревшему на контрактах. Мурат Тулебаев и его супруга Гульнара заслушают его в зале Центрального районного суда областной столицы.

– Будучи генеральным директором компании «Трасса», которая занимается уборкой кладбищ и строительными работами, Тулебаев передавал контракты субподрядчику «ТМК-Сибирь». Дело в том, что сам он и является владельцем этой фирмы. Экс-депутат вместе с супругой и своим заместителем отмывали деньги, – сообщает суд.

Таким образом, политика обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «злоупотребление должностными полномочиями», «отмывание денежных средств», и «присвоение или растрата, совершенные группой лиц в особо крупном размере».

Всего, по информации следствия, Тулебаев присвоил 940 тысяч рублей. В мае прошлого года его отправляли в следственный изолятор, а когда выпустили в апреле 2021 года, он снова стал участвовать в госконтрактах, передает «НашГород».