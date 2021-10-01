Baijiahao: Последствия ядерного удара по России могут быть катастрофическими для ЕС

Аналитики издания считают, что даже если самые боеспособные страны объединяться, то у них все равно не останется никаких шансов против России Фото: EAST NEWS

Китайское издание Baijiahao описало последствия ядерного удара стран Европейского союза по России. Аналитики издания считают, что даже если самые боеспособные страны объединяться, то у них все равно не останется никаких шансов против России.

В публикации сообщается, что в Европе самыми боеспособными являются Великобритания, Франция и Германия, но ядерным оружием обладают только в Лондоне и Париже. Самая крупная ракета Великобритании - Trident ,которую обслуживают специалисты из Америки. Дальность полета такой боеголовки составляет 12 тысяч километров. Всего у страны имеется 215 ракет. В КНР считают, что в Британии не имеют возможности производить ядерное оружие. В 2016 году, стало известно о неудачном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5, который был произведен с британского подводного ракетоносца «Вендженс» возле берегов американского штата Флорида в июне 2016 года. Как выяснили журналисты, ракета тогда сбилась с курса и полетела в сторону США, что очень напугало американцев.

У Франции есть ракета M51, дальность полета которой составляет 13 тысяч километров. Отмечается, что у французов около 290 ракет. Специалисты Baijiahao считают, что это ничто по сравнению с шестью тысячами баллистических ракет, которые имеются у России.

Исследователи сравнили такой вариант развития событий с ударом яйца об камень и заявили, что последствия такого удара могут быть катастрофическими для ЕС.

«Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень», - пишут в издании.

Сайт kp.ru рассказывал, что в Киеве уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия «лупит российские войска восьмой год подряд всеми возможными средствами», и при этом ядерное вооружение никак не помогает Москве.