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Общество1 октября 2021 12:19

Общественный деятель предложил размещать предупреждающую информацию на энергетиках

Дмитрий Курдесов напомнил, что злоупотребление такими напитками может испортить здоровье
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Увлечение энергетиками может серьезно испортить здоровье. Фото PA Images\TASS

Увлечение энергетиками может серьезно испортить здоровье. Фото PA Images\TASS

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил размещать на упаковках энергетиков предупреждающую об их вреде информацию. Соответствующий документ она направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В своем обращении Курдесов напомнил, что российские врачи, как и представители ВОЗ, не раз предупреждали, что употребление энергетических напитков может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и иных недугов.

При этом общественник подчеркнул, что на сегодняшний день эти напитки очень популярны в России, особенно среди молодежи.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность распространения на энергетические напитки принципа реализации табачной продукции, а именно нанесения на значительную площадь упаковки энергетических напитков как визуальной, так и текстовой информации о возможных негативных последствиях потребления данной продукции», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением полностью запретить в России продажу энергетиков для подростков, передает телеканал «360».