Песков заявил, что динамика смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику смертности от коронавируса в стране. 1 октября 2021 года был зафиксирован новый суточный максимум количества погибших от COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за последние сутки в стране скончалось 887 человек. Это четвертый за неделю печальный рекорд смертности.

Дмитрий Песков на встрече с журналистами в пятницу, 1 октября, отметил, что такая ситуация вызывает у Кремля беспокойство. По его словам, власти следят за происходящим, особенно в регионах страны. Лидерами по смертности от коронавируса на сегодня являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Саратовская области, Краснодарский край и Ставропольский край.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России пожилые граждане находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом. Именно поэтому крайне важно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких. Как сообщают в Роспотребнадзоре, люди пожилого возраста переносят прививку от ковида легко и без побочных эффектов.