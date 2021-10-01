Politico: сделка России и Индии по С-400 станет "головной болью" Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Реализация сделки по приобретению Индией пяти российских систем ПВО С-400 ставит президента США Джо Байдена в затруднительное положение, пишет аналитик журнала Politico Пол Маклири.

По оценке журналиста, в преддверии начало поставок администрация американского лидера оказалась перед сложным выбором, который, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия.

Речь идет о законе "О противодействии противникам Америки", который предусматривает введение санкции против стран, которые заключают сделки с Россией на поставки оружия.

Однако если Байден последует по этому пути и введет меры против Индии, то это скажется на отношениях со страной, которую Вашингтон считает ключевым союзником в Индо-Тихоокеанском регионе.

Если же президент США отдаст предпочтение теплым отношениям с Нью-Дели и откажется от санкций против индийцев, то это будет сигналом другим союзникам, которые увидят для себя возможность заключения подобных сделок с РФ.

По словам Маклири "головная боль" Байдена в том, чтобы с минимальными потерями убрать этот "дамоклов меч", которые завис над отношениями с союзниками в ближайшие 5-10 лет.

Как писал ранее сайт kp.ru, первый замглавы минобороны Индии Шипад Наик сообщил, что поставки российских ЗРС вероятнее всего завершатся к апрелю 2023 года. В свою очередь Соединённые Штаты заявили об "обеспокоенности" закупками Нью-Дели С-400 и пригрозили Индии санкциями.