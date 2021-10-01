Песков назвал политизированными претензии к России по теме транзита газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал претензии к России в связи с вопросами транзита газа. Вопросы на эту тему представителю Кремля задали в ходе очередной пресс-конференции с журналистами.

На вопрос о том, не нарушает ли новый контракт "Газпрома" с Венгрией по поставкам газа в обход Украины обязательства Москвы по сохранению украинского маршрута, Песков ответил, что Москва соблюдает все свои обязательства по действующим газовым контрактам.

Возможные претензии на то, что топливо будет поставляться в обход Украины, Песков назвал достаточно политизированными. Он добавил, что недовольные страной "были и будут", но она остается последовательно верной своим обязательствам, не отступая от них.

Вопросы транзита газа из России активно обсуждаются на фоне резкого подорожания голубого топлива. Как ранее писал сайт kp.ru, цены на газ ставят рекорды почти ежедневно. На открытии торгов в пятницу, 1 октября, они почти достигли 1200 долларов за 1 тысячу кубометров. Это очередной исторический рекорд.

Европейские страны в связи с этой ситуацией уже задумываются о возвращении к углю зимой 2021-2022 годов. От этого вида топлива они раньше массово отказывались в пользу более экологичных аналогов.