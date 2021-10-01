Песков ответил на вопрос о сроках запуска "Северного потока-2" после смены власти в Германии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа по подготовке запуска "Северного потока-2" продолжается и все идет своим чередом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, после смены власти в Германии есть несколько сценариев сроков запуска: оперативные и менее оперативные.

Как ранее писал сайт kp.ru, социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось победить на парламентских выборах в ФРГ. По предварительным итогам Федеральной избирательной комиссии, СДПГ набрала 25,7% голосов.

При этом блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, от которого избиралась Ангела Меркель, парламентские выборы проиграл. Христианско-демократическая партия набрала всего 24,1%, что стало худшим результатом консерваторов за всю историю.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток -2" было полностью завершено 10 сентября. Эксперты не исключают, что подача газа по трубопроводуможет начаться уже в 2022 году.