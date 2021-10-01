Аналитики перечислили профессии с зарплатой от 100 тысяч рублей для пенсионеров

Аналитики из сервиса "Работа.ру" составили список самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров Фото: Shutterstock

Аналитики из сервиса "Работа.ру" составили список самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров. В него вошли оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар.Доход на таких должностях составляет от 100 до 175 тысяч рублей. Данные исследования приводит ТАСС.

"Ко Дню пожилых людей сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений", - говорится в сообщении.

Например, оператору по добыче нефти и газа в городе Мегион работодатель обещает 170–175 тысяч рублей в месяц. При этом необходимо иметь профессиональное образование, стаж работы от одного года и квалификацию 5-го разряда.

Опытному сварщику из Санкт-Петербурга готовы платить от 145 тысяч при условии, что у соискателя будет стаж не менее пяти лет, квалификация от 4-го разряда. Также работник должен уметь читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Шеф-повару в Хабаровске, с опытом работы не менее трех лет готовы платить 100 тысяч рублей, а домработнице в Москве предлагают 120 тысяч ежемесячно.

1 октября в России отмечается день пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их. Сайт kp.ru рассказал об истории и традициях этого праздника.В 2021 году мир будет праздновать 31-й День пожилого человека по счету.