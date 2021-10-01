Российское правительство расширило список информации в реестре медицинских изделий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России постановило расширить список сведений в реестре медицинских изделий, чтобы упростить закупку и регистрацию товаров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

- С 1 марта 2022 года расширится список сведений, которые должны содержаться в государственном реестре медицинских изделий и их производителей. Это позволит участникам отрасли получать более полную информацию о зарегистрированной в стране медицинской продукции. А значит – им будет проще планировать закупки или регистрировать новые медицинские изделия, — гласит текст сообщения.

Уточняется, что постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь в реестр будут загружать фото изделий, электронную копию инструкции по применению, скриншоты интерфейса и прочее.

В мае 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными. Платформа должна заработать до конца года. Предполагается, что она объединит информацию из различных госсистем, баз и реестров. В частности, Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.