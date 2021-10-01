Зарплаты IT-специалистов в Москве выросли на 40% за два года

В Москве на 40% выросли доходы программистов Фото: REUTERS

Зарплаты в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%. К таким выводам в ходе исследования пришли аналитики сервиса SuperJob и Московского физико-технического института.

Отмечается, что в 2019 году начинающие специалисты в сфере программирования получали в столице до 80 тысяч рублей. При этом сегодня молодые программисты могут рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, пишет Газета.ru.

Аналитики больших данных и разработчики Java уже сразу после окончания вуза могут рассчитывать на зарплату до 130 тысяч рублей в месяц. Однако такие проекты работодатели все же доверяют специалистам, которые уже имеют портфолио выполненных работ.

По данным МФТИ, по уровню зарплат среди выпускников лидируют мужчины. Зарплату более 100 тысяч получают 91% представителей сильной половины и только 69% женщин.

При этом доля женщин с доходом от 80 до 100 тысяч рублей — 14%, а мужчин — 5%. От 60 до 80 тысяч рублей получают 7% женщин и 2% мужчин.

Напомним, ранее стало известно, что только треть россиян могут уложиться в свой ежемесячный бюджет, а вот 67% ежемесячного дохода не хватает, п6ередает телеканал «360».