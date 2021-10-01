Пожар на складе в Новой Москве потушен

К ликвидации возгорания была привлечена авиация

Пожар на складе с изоляционными материалами в Новой Москве полностью локализован. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на соседнее здание. Данные о пострадавших не поступали.

К тушению были привлечены 100 человек, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра, который совершил 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Сейчас передвижная лаборатория проводятся замеры воздуха, по результатам замеров предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Пожар на складе с изоляционными материалами в Новой Москве полностью локализован.

Кстати, после трагедии в Кемерово, в соцсетях стали обсуждать, как будут тушить пожар в комплексе Москва-Сити, если он там произойдет, ведь вся пожарная техника московского МЧС рассчитана на тушение максимум 17-ти этажных домов. В Москва-Сити успокоили - система пожарной безопасности устроена так, что крупного пожара допустить никак не получится.