База генетической информации появится в России

Татьяна Голикова сообщила, что в России появится база генетической информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в РФ создадут базу генетической информации. Это произойдет в рамках реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

- Отрабатывается вопрос по созданию национальной базы генетической информации, где будет сосредоточена вся информация, научные исследования по тем направлениям, которые сейчас являются актуальными и приоритетными для страны, — сказала Голикова во время пресс-конференции.

Также она перечислила основные направления программы развития генетических технологий. Это биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

Ранее Правительство России постановило расширить список сведений в реестре медицинских изделий, чтобы упростить закупку и регистрацию товаров. Уточнялось, что постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь в реестр будут загружать фото изделий, электронную копию инструкции по применению, скриншоты интерфейса и прочее.