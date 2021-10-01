Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 12:59

База генетической информации появится в России

В ней будет храниться вся информация, научные исследования по тем направлениям, которые сейчас являются актуальными и приоритетными для страны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Татьяна Голикова сообщила, что в России появится база генетической информации

Татьяна Голикова сообщила, что в России появится база генетической информации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в РФ создадут базу генетической информации. Это произойдет в рамках реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

- Отрабатывается вопрос по созданию национальной базы генетической информации, где будет сосредоточена вся информация, научные исследования по тем направлениям, которые сейчас являются актуальными и приоритетными для страны, — сказала Голикова во время пресс-конференции.

Также она перечислила основные направления программы развития генетических технологий. Это биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии.

Ранее Правительство России постановило расширить список сведений в реестре медицинских изделий, чтобы упростить закупку и регистрацию товаров. Уточнялось, что постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь в реестр будут загружать фото изделий, электронную копию инструкции по применению, скриншоты интерфейса и прочее.