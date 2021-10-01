Disney и Скарлетт Йоханссон урегулировали спор из-за гонорара за "Черную вдову"

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кинокомпания Disney и голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пришли к соглашению по выплатам гонорара за съемки в фильме "Черная вдова" 2021 года. Стороны урегулировали конфликт, который начался из-за того, что картина вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе. В связи с этим лента собрала в "живом" прокате меньше, чем могла бы. Так как гонорар Йоханссон зависел от собранной в кинопрокате суммы, она сочла действия Disney незаконными и подала в суд, так как посчитала, что потеряла от этого прибыль.

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, теперь спор между Йоханссон и Disney урегулирован. Актриса заявила, что гордится проделанной совместно с компанией работой и с нетерпением ждет продолжения сотрудничества.

Об удовлетворении от достигнутой договоренности сказал и сопредседатель киностудии Disney Алан Бергман. По его словам, стороны готовятся к работе над рядом новых проектов, в которых Йоханссон выступит не только как актриса, но и как продюсер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Скарлет Йоханссон стала мамой второй раз. 18 августа 2021 года актриса родила сына своему мужу, шоумену Колину Жосту. Счастливые родители назвали малыша необычным именем - Космо.