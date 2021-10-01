Профессор назвал одно из важнейших последствий распада СССР

Названо важнейшее для мира последствие распада СССР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одно из важнейших последствий распада СССР, приведшее к трансформации мирового порядка — исчезновение социалистического лагеря. Такое мнение выразил философ и социолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Филиппов. Специалист назвал это исчезновением ключевой идеи политико-идеологического универсализма, с которым СССР обращался ко всему миру.

«Это позволяло ему (СССР – прим. ред.) тратить огромные ресурсы не только на экономическое, политическое, но и идеологическое присутствие повсюду. Если нужно было получить доступ к рудникам где-нибудь в Африке — то в распоряжении, помимо военной техники, было еще всепобеждающее учение марксизма-ленинизма, теория мировой социалистической системы, специальные идеологические институты, которые готовили кадры для вооруженной или, наоборот, мирной борьбы», — цитирует Филиппова Lenta.ru.

Эксперт добавил, что распад Советского Союза можно рассматривать как конец мирового марксистско-ленинского социализма.

«Именно это процесс огромной важности, потому что именно тогда схлопнулось и исчезло навсегда очень многое. Никаких сопоставимых идей, никакой сопоставимой мобилизующей силы совершать такие мировые экспансии, как СССР, у России нет. И предположить, что они появятся, невозможно», — добавил социолог.