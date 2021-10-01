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Политика1 октября 2021 13:12

В МИД РФ сообщили, что предложение о заморозке ядерных арсеналов не актуально

Россия надеется на лучшее в переговорах с США по стратегической безопасности, но готова и к негативному сценарию, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МИД РФ: предложение Москвы о заморозке ядерных арсеналов не актуально

МИД РФ: предложение Москвы о заморозке ядерных арсеналов не актуально

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности заявил, что предложение Москвы заморозить ядерные арсеналы вместе с Вашингтоном потеряло актуальность.

- Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность, — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков добавил, что Москва надеется на лучшее в переговорах с Вашингтоном по стратегической безопасности, но готова и к негативному сценарию.

Ранее Сергей Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты достигли некоторого прогресса в переговорах по стратегической стабильности. Как отметил дипломат, Москва и Вашингтон обсудили в Женеве весь спектр вопросов по данной теме, в том числе контроль над ядерными вооружениями. Рябков подчеркнул, что пока у России и США крайне мало точек соприкосновения в вопросах стратегической стабильности, однако обе стороны стремятся достигнуть их. Так, Вашингтон не поддерживает предложение Москвы об отсрочке на размещение ракет средней и малой дальности, Европа же никак не реагирует на эту инициативу, сказал он.