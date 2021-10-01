Прошедшая вакцинацию во время беременности врач рассказала, как перенесла прививку

Врач рассказала о своем решении вакцинироваться, будучи беременной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, будучи беременной, одна и первых в России решилась на прививку от коронавируса «Спутником V». Медик призналась, что очень ждала, когда в стране будет разрешено прививать беременных женщин.

«Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено», — цитирует врача RT.

О словам женщины, вакцинацию она перенесла легко, хотя температура все-таки ненадолго поднималась.

«Но приём нурофена мне очень помог, он разрешён к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение «Спутника V», — это повышение температуры», — призналась врач.

Медик добавила, что вакцинация во время беременности защищает не только маму, но и малыша.

«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорождённого. Потому что организм мамы как более зрелый может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни», — объяснила свое решение вакцинироваться Ряшенцева.

Напомним, ранее Минздрав сообщил, что беременные женщины могут сделать прививку от коронавируса, но только после 22 недели беременности. Для вакцинации этой категории населения рекомендован препарат «Спутник V», сообщает телеканал «360».