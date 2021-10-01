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Экономика1 октября 2021 13:30

Экономист прокомментировал возможное падение мирового спроса на нефть

Эксперт призвал задуматься о развитии высокотехнологичных производств в России
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Экономист рассказал о будущем России без нефти

Экономист рассказал о будущем России без нефти

Фото: REUTERS

Спрос на нефть неизбежно будет снижаться, поэтому со временем России придется отказаться от жизни за счет природных ресурсов в пользу развития собственных высокотехнологичных производств. Такое мнение выразил экономист Алексей Коренев, комментируя сообщение Минфина о том, что мировой спрос на нефть может катастрофически упасть.

«Нам необходимо переходить с жизни за счет природной ренты на производства с высокой добавленной стоимостью, обрабатывающие производства. У японцев нет ни нефти, ни металлов, ни леса, зато машины отличные. Нам придется так же реформировать свою экономику, если не хотим остаться в хвосте поезда. Нужно создавать наукоемкие производства, высокотехнологичные, полностью перестраивать промышленность», - цитирует эксперта Lenta.ru.

Коренев добавил, что в текущем году России повезло — цены на энергоносители находятся на довольно высоком уровне. Однако все же стоит задуматься о том, чтобы пополнять бюджет за счет производства чего-то востребованного в мире, считает Коренев.

Напомним, ранее Минфин заявил, что спрос на нефть может резко упасть в долгосрочной перспективе, если страны пропишут в своих законах намерения сократить углеродные выбросы, сообщает телеканал «360».