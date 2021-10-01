Правительство РФ одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

Российское правительство одобрило законопроект о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней

Российское правительство одобрило проект закона, предусматривающего запрет на промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщил сайт кабмина.

- Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — гласит текст сообщения.

До этого правительство временно запретило вывоз из России в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, китов, дельфинов и морских свиней. Запрет действует с 20 сентября и продлится 180 дней.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Правительство России предоставит рыбопромышленным компаниями льготы за развитие производства и увеличение переработки морепродуктов в стране. Как пояснил глава правительства на заседании кабинета министров, компании могут платить только 15% от суммы сбора за весь улов, в случае рыбного промысла в прибрежной зоне и переработки морепродуктов на берегу или в море. Кроме того, льготы будут предоставлены предприятиям, ведущим рыбный промысел на новых судах российского производства.