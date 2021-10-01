В США намерены запретить продажу IQOS

Закон вступит в силу, когда его подпишет президент США Джо Байден Фото: Shutterstock

Комиссия по международной торговле постановила прекратить продажу устройств IQOS в США, в связи с проблемами при определением прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания RJ Reynolds Tobacco подал иск против Altria и Philip Morris. Они обвиняют их в использовании технологии нагревания табака, которая была запатентована специалистами Reynolds American.

Закон вступит в силу, когда его подпишет президент США Джо Байден. Тогда, компания Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября 2021 года.

Altria и Philip Morris уже сообщили, что намерены подать апелляцию, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.

С 28 января 2021 года в России вступили в силу поправки в антитабачный закон. Электронные устройства приравняли к сигаретам. Теперь их можно курить только в специальных местах. Нарушители могут получить штраф от 500 до 1000 рублей, а если на детской площадке, то 2000-3000 рублей.