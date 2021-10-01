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Звезды1 октября 2021 13:58

Адвокат Жорин усомнился в шансах Прохора Шаляпина на многомиллионное наследство жены

Шансы певца не очень высоки, так как есть ряд юридических тонкостей
Елена АКИМОВА
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Адвокат Жорин оценил шансы Прохора Шаляпина на многомиллионное наследство жены

Адвокат Жорин оценил шансы Прохора Шаляпина на многомиллионное наследство жены

Фото: СОЦСЕТИ

Знаменитый адвокат Сергей Жорин оценил шансы Прохора Шаляпина на наследство жены-миллионерши. 42-летняя Татьяна Дэвис владела внушительным состоянием и теперь вдовец ее наследник. По закону так, но есть детали, которые могут помешать Прохору Шаляпину стать богатым вдовцом.

Адвокат начал с того, что до конца не известно, был ли брак пары зарегистрирован по закону или это всего лишь пиар. Порой пышные регистрация – всего лишь бутафория. Не исключено также, что информация о смерти супруги может оказаться фейком или продолжением какой-то игры.

Достанется Прохору наследство или нет во многом будет зависеть от завещания. Если миллионерша его составила и вписала туда имя певца, то он может претендовать на свою долю.

- Когда в браке есть разница в возрасте или материальном положении супругов, то обе стороны это понимают. Присутствует некая неискренняя история, и на всякий случай оставляет завещание. Часто вторая половина в список наследников не попадает. Но о бумагах становится известно только после смерти человека, - рассказывает адвокат Пятому каналу.

Если Татьяна действительно указала мужа в завещании, то его можно поздравлять.

- Тогда в его жизнь, возможно, наконец-то наступило бинго и он сам может являться завидным женихом, — отметил звездный адвокат.

Не стоит исключать еще один важный момент. Прохор, возможно, думает, что женат на очень богатой женщине, но ведь никто доподлинно не знает, сколько денег у Татьяны.

- Порой бывает и так, что кредитов больше, чем активов, а информация о богатствах не соответствовала действительности. Так что может, вероятно, так получиться, что безутешный вдовец Прохор Шаляпин может еще обломаться и составить конкуренцию Юрию Фирсову на федеральных каналах, — подытожил Жорин.

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