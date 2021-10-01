МИД России выразил озабоченность заявлениями Лондона о наращивании ядерных арсеналов

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Министерство иностранных дел России озабочено заявлениями Лондона о возможности наращивания ядерного потенциала, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

По словам Рябкова, вызывает беспокойство и трехсторонний альянс AUKUS, заключенный США, Великобританией и Австралией для противодействия Китаю. Один из пунктов этого соглашения позволит австралийцам обзавестись собственными атомными подлодками.

"Это позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений", - заявил Рябков, уточнив, что это большой вызов для режима нераспространения ядерного оружия.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок в связи с созданием альянса AUKUS.

После этого глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками.