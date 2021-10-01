Дети и преподаватели довольны»: Глава Амурской области Василий Орлов рассказал, как проходит модернизация школьных стадионов

Губернатор Василий Орлов (справа) оценил ремонт пришкольного стадиона в Новобурейском. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье обновляют школьные стадионы: в этом году в разных районах региона реконструировали 15 спортивных площадок. По словам главы Амурской области Василия Орлова, программа модернизации пришкольных стадионов очень важна для детей и педагогов, поэтому обязательно будет продолжена.

- В Амурской области в этом году было отремонтировано 15 школьных стадионов, несколько площадок ГТО. На следующий год запланировано еще 14 стадионов. У нас существует целая программа по модернизации таких объектов в школах с численностью детей свыше 500 человек. Видим, что эта работа очень востребована, дети и преподаватели очень довольны такому обновлению спортивных объектов. Программа будет продолжена, - пообещал Василий Орлов.

Глава Приамурья 1 октября осмотрел одну из модернизированных площадок. Во время посещения Бурейского района Василий Орлов оценил ремонт пришкольного стадиона в Новобурейском. Поручение по его реконструкции губернатор дал в 2020 году во время предыдущего посещения Новобурейского. Площадку обновили, и сегодня на ней с удовольствием занимаются дети.

На реконструкцию было выделено 30 миллионов рублей. На школьном стадионе оборудовали новое футбольное поле с искусственным газоном и дренажной системой, проложили беговые дорожки, сделали комбинированную площадку для игры в волейбол и баскетбол. Появилась у школьников и отдельная площадка для сдачи норм ГТО. Кроме того, для занятий физкультурой на стадионе оборудовали яму для прыжков в длину, полосу препятствий, установили новые тренажеры и построили трибуну для зрителей.

Глава региона пообщался с учителями и учениками. По их словам, школьный стадион практически никогда не пустует: ребята занимаются на нем не только во время уроков, но и вне занятий.