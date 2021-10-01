Бывшего главу Росалкогольрегулирования Чуяна задержали в Черногории по запросу Интерпола

Банкира из России Игоря Чуяна задержали в Черногории по запросу Интерпола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление полиции Черногории сообщило, что в республике задержан гражданин России, экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его объявил в розыск офис Интерпола в Москве. Мужчина обвиняют в финансовых махинациях.

- И.Ч. 55 лет подозревается в России в том, что в период с 2012 до 2018 года как акционер и владелец одного банка, посредством дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей, — говорится в сообщении полиции.

Чуян был заключен под экстрадиционный арест следственным судьей Высокого суда Подгорицы.

Напомним, в 2018 году Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями на сумму больше 30 млрд рублей. Согласно постановлению, провести в СИЗО Чуяну предстоит два месяца с момента задержания. По данным следствия, Чуян сделал банкротом принадлежавший ему банк "Объединенный финансовый капитал", чем нанес ущерб в 30 млрд рублей. Бывший председатель правления банка Николай Гордеев находится под домашним арестом. По мнению следствия, пособники вывели из банка активы под видом выдачи кредитов. Сейчас финансовая организация лишена лицензии.