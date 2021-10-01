В Индии старушка отбилась от напавшего леопарда тростью

Женщина ударила хищника по голове. Фото: кадр из видео

В Индии 55-летняя женщина отбилась от леопарда собственной тростью. Инцидент произошел в городе Мумбаи и попал на камеру видеонаблюдения.

На видео инцидента заметно, что Нирмаладеви Сингх сидит у своего дома, а хищник подкрадывается к ней со спины, о чем женщина даже не подозревает. Когда она оборачивается, леопард делает прыжок и набрасывается на жертву, сбивая с ног. Однако Сингх начинает яростно отбиваться тростью и ей удается ударить животное по голове. Он отступает, но готовится напасть снова. На крики о помощи из дома выбегают люди и прогоняют хищника.

Как сообщает издание The Sun, женщина в результате нападения получила оцарапанные лицо, спину, руку и ноги. Однако травмы оказались незначительными, жизни Нирмаладеви Сингх ничего не угрожает.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Сочи самка переднеазиатского леопарда впервые вывела погулять детенышей.