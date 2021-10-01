Премьер Венгрии уверен, что соглашение с Россией по газу было необходимо

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Заключение контракта на поставки газа с Россией было необходимо, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на критику Евросоюза. Его слова приводит портал венгерской правительственной канцелярии.

Орбан подчеркнул, что поставка энергоресурсов – это не политика, поэтому Венгрия "должна была заключить сделку с РФ", добавив, что сейчас цены на газ и электроэнергию в стране – одни из самых низких в Европе.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.

Это вызвало бурное негодование у киевских чиновников, которые решили пожаловаться в Еврокомиссию. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал такие планы Украины вмешательством во внутренние дела страны.