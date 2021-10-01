КГБ Белоруссии обнаружило контакты между готовившими теракты в республике и спецслужбами США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу, 1 октября, провел совещание с руководством Администрации президента республики. Стороны обсудили, как в стране ведется антитеррористическая работа.

По словам Лукашенко, спецслужбы Белоруссии ранее обнаружили несколько "обычных "игиловских"* ячеек европейского разлива" в республике. Они состояли из 2-12 человек и создавались, в частности, чтобы совершать теракты, в том числе - на железной дороге. Курировали их в этом, по данным спецслужб страны, из-за рубежа, пишет Белта.

"Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР. Это что такое? На это глаза закрыть?", - заявил Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 сентября 2021 белорусские правоохранители в Минске отрабатывали адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир мужчина стал стрелять по силовикам из охотничьего ружья, в результате сотрудник КГБ погиб. Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели силовика.

*Запрещенная в России террористическая организация.