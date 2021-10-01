Мосгорсуд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Сергей Фургал Фото: Правительство Хабаровского края

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Валерий Лазарев.

"Фургалу продлена мера пресечения на два месяца", - уточнил Лазарев.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергея Фургала арестовали в Хабаровске 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к преступлениям многолетней давности. Его отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве, где в итоге он заболел коронавирусом.

Бывшему губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство троих предпринимателей: Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.