Путин поручил разработать цифровую платформу психологической помощи школьникам и их родителям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию создания цифровой платформы для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

Платформа должна быть разработана в рамках Концепции развития психологической службы в системе образования России, рассчитанной до 2025 года. Кабинет министров должен представить доклад до 15 декабря 2021. Создание платформы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование», сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава государства поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам. Российский лидер отметил, что Россия в этом отношении немного отстает «от тех государств мира, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в данной области», в том числе и психологической помощи школьникам.