Вице-премьер Абрамченко рассказала о планах ликвидировать заброшенные предприятия

Виктория Абрамченко объявила о масштабной "генеральной уборки" страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко объявила о масштабной "генеральной уборке" страны, в ходе которой будут ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, которые наносят вред экологии.

«В ближайшее десятилетие должна пройти масштабная генеральная уборка страны, ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные, бесхозяйные скважины», - приводит слова Абрамченко "Свободная пресса".

Правительство подготовило законопроект о предотвращении вреда окружающей среде, которые вскоре будет направлен в Госдуму. Все экологические платежи предприятий, поступающие в федеральный и региональные бюджеты, будут направляться исключительно на проекты по защите окружающей среды.

Сообщается, что с июля 2021 года была собрана информация о почти двух тысячах свалок и бывших промплощадках, расположенных вблизи населённых пунктов, и о более чем 250 затонувших кораблях, мешающих судоходству.

Сайт kp.ru сообщал о возможной экологической катастрофе в Хабаровском крае. По акватории Татарского пролива в Ванинском районе расползлось большое пятно нефтепродуктов. Экологи уже бьют тревогу - опасное вещество может нанести сильный вред флоре и фауне участка.