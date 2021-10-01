Московских животных можно увидеть на 15-й выставке фотографий «Золотая черепаха» в Новой Третьяковке

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Международная выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха» впервые представила отдельный стенд с фотографиями номинации «Дикая природа Москвы». Фотографы показали птиц и грызунов, которые обитают в столичных парках. Увидеть работы можно на фотовыставке в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Экспозиция будет открыта для посещения до 31 октября.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Обитатели московских парков

Фестиваль «Золотая черепаха» ежегодно объединяет фотографов из разных стран. А в этом году совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы впервые был организован конкурс «Дикая природа Москвы» для столичных фотографов.

- Жители мегаполиса немного отдалены от природы, не всегда есть возможность побывать на природных территориях, понаблюдать за естественной жизнью птиц и животных. Именно поэтому на выставке «Золотая Черепаха» были представлены 30 фотографий победителей и финалистов конкурса «Дикая природа Москвы» – на снимках обитатели московской флоры и фауны, - сказал Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Кульбачевский Антон Олегович - Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Фото пресс-служба ДПиООС г.Москвы

- Какие впечатления от работ?

- Мне особенно понравилась утка-мандаринка, снятая на Яузе. Но, на самом деле, все презентуемые фотографии помогают обратить внимание на природную красоту, задуматься об экологии.

В рамках фестиваля «Золотая черепаха» был определен победитель конкурса лучшей фотографии московской природы – работа «Ястреб» была снята в Измайловском парке и собрала однозначное мнение всех членов жюри.

- Эти фотографии дают понимание, что в природных заповедных зонах, в парках Москвы есть дикие животные, ястребы. Они все живут в границах 12-миллионного мегаполиса, и так важно сохранять экологию и обращать внимание горожан на природу Москвы, - сказал Андрей Сухинин, президент фестиваля «Золотая черепаха».

Лучшие работы за 15 лет

Фестиваль «Золотая черепаха» проводится уже 15-й год подряд. В этот раз в Новой Третьяковке представили лучшие 390 фотографий, которые отобрали среди 14 752 работ. География авторов-участников обширная – 107 стран, среди которых Китай, Франция, Нидерланды, Россия, Чехия, Канада и другие.

Фотографии на выставке представили по основным направлениям конкурса: «Фотография», «Живопись», «Эко-плакаты».

- Представлена также отдельная выставка «Best of the best». Это лучшие работы фотографов за 15 лет существования фестиваля. Для этого мы создали специальное международное жюри – 20 человек. Они работали со всем архивом «Золотой черепахи», выбрали лучше работы и их можно посмотреть в зале, - говорит Андрей Сухинин, президент фестиваля «Золотая черепаха».

Стоит также отметить, что «Золотая черепаха» - это единственный в России профессиональный конкурс мирового уровня в области фотографии дикой природы. За 15-летнюю историю на конкурсе было представлено 155 тысяч работ. Но к участию в фестивале приглашаются не только профессиональные фотографы, но и любители, которые могут поучаствовать в образовательных программах.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Урок «День природной фотографии» покажет, как фотографы ставят фотоловушки, чтобы поймать в кадр леопардов. Мы создали проект «Белая книга» - 50 тактильных фоторабот для слепых и слабовидящих, а также эколого-просветительский проект для подрастающего поколения «Золотые черепашки», - говорят организаторы.

Где: в Новой Третьяковке (ул. Крымский Вал, д. 10, западное крыло, 3 этаж). Станция метро «Октябрьская».

Когда: по 31 октября 2021 года.