Сергей Собянин сообщил о благоустройстве 80 парков в Новой Москве

Сергей Собянин подчеркнул, что Новая Москва быстро догоняет историческую часть столицы по уровню благоустройства. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С момента присоединения Троицкого и Новомосковского округа к Москве, в них благоустроили 80 парков. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о преображениях в своем блоге.

В Марьино завершился первый этап комплексного благоустройства. В районе установили лавочки и фонари, четыре новые детские площадки и высадили 1250 новых деревьев и кустарников.

«Прежде всего, привели в порядок зеленую зону отдыха, которая выглядела не очень», — цитирует градоначальника РИАМО. В Щербинке создали новый сквер на Спортивной улице, в котором было высажено более 900 деревьев и кустарников.

В поселке Шишкин Лес обустроили спортивные зоны, включая велодорожку, памп-трек и площадку для паркура.

В Троицке реализуется большой проект благоустройства зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой "Троицкое".

Сергей Собянин подчеркнул, что Новая Москва быстро догоняет историческую часть столицы по уровню благоустройства.

А вот в Подмосковье уже обустроили 526 "народных троп". Работы уже выполнили в девятнадцати муниципалитетах из пятидесяти трех. По итогам реализации программы перемены почувствуют более миллиона жителей области, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".