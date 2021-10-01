Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие недели посетить Азербайджан. Об этом он сообщил на заседании в турецком парламенте.

«Дай бог в ближайшие недели мы вновь встретимся с нашими азербайджанскими братьями», – сказал политик.

Как отметил Эрдоган, военные действия в Нагорном Карабахе в 2020 году стали «лакмусовой бумажкой» в отношениях Турции и Азербайджана. Он заявил, что Анкара «никогда не забудет откровенно ненавистного отношения к Азербайджану», который пытался «освободить от оккупации собственные земли». Турция ценит братство и сотрудничество, добавил Эрдоган.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзнических отношениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что соглашение распространяется на все сферы сотрудничества между двумя странами, в том числе военную.