Путин поручил разработать единый подход к повышению квалификации педагогов

Владимир Путин поручил заняться разработкой единой методики повышения квалификации педагогов Фото: REUTERS

Минпросвещения России должно разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, которая состоялась 25 августа 2021 года. Текст опубликован на сайте Кремля в пятницу, 30 сентября.

Президент уточнил, что в задачи входит не только создание новой методики, но и ее внедрение. Отдельно глава государства выделил, что в числе мест, где будет такой подход применяться, должен быть Международный детский центр "Артек".

Доклады о проделанной в этом направлении работе президент заслушает от министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Их будет минимум два: один до 15 января 2022 года, второй – до 15 апреля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин заявил, что необходимо совершенствовать оплату труда педагогов, однако исходя из бюджетных возможностей. Такое заявление сделал российский лидер 25 августа, во время встречи с представителями общественности, посвященной школьному образованию.