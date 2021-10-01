Путин поручил кабмину рассмотреть использование государственной символики в школах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании в школах российских флага, герба и гимна.

«Рассмотреть совместно с администрацией президента РФ вопросы об использовании государственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием», – сказано в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад об использовании символов России главы правительства Михаил Мишустин и администрации президента Антон Вайно должны представить до 15 ноября 2021.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 воспитатель детского лагеря «Кипарис» и Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов рассказал Путину о традиции «Артека» поднимать флаг России. По его мнению, это можно было бы сделать частью воспитательного процесса в школе. Президент одобрил идею ввести в школах такую традицию.