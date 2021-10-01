Любоваться красотами мира должны все: в Новой Третьяковке открылась выставка фоторабот «Белая книга»

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Выставка фоторабот для слепых и слабовидящих людей «Белая книга» открылась 30 сентября в Новой Третьяковке в рамках фестиваля «Золотая черепаха». Первыми оценить красоту дикой природы смогли дети из московских и подмосковных интернатов.

- Для большинства людей природа является мощным источником вдохновения и позитивной энергии. Мы совместно с правительством Москвы ежегодно издаем около 3000 книг в тактильной технике. А выставка фоторабот «Белая книга» позволит всем людям любоваться красотами мира, - сказал Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Кульбачевский Антон Олегович - Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Фото: пресс-служба ДПиООС г.Москвы

Слабовидящим и людям с глубокими нарушениями зрения будут доступны для восприятия 50 фотографий, выполненных в технике контактной печати.

3D-технологии для создания тактильных фото

Рельефные копии имеют ту же цветовую палитру, что и реальные фотографии. Осматривать их можно поли сенсорно, используя руки и остаточное зрение. Возле каждой работы разместили QR-код с подробным аудио-тифлокомментарием, что позволит ознакомиться с содержанием фото.

- Идея появилась, когда мне подарили фотоработу, выполненную в новой технике. Конечно, я поинтересовался, как это было выполнено. Оказалось, что перед началом фото условно расслаивают и дальше печатают с помощью 3D-принтера. И я понял, что слабовидящие люди могут быть с нами, с нашим фестивалем, и оценить красоту дикой природы. Так в Москве было изготовлено 50 тактильных работ, которые имеют объем, грани и мелкие детали - можно потрогать хвост белки, клюв птицы, - рассказывает Андрей Сухинин, президент фестиваля «Золотая черепаха».

- Проект «Белая книга» существует уже три года?

- Проект «Белая книга» проводится уже три года. С тех пор инклюзивные выставки, экскурсии и мастер-классы стали важной частью эколого-просветительского проекта Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

Образы дикой природы доступны всем

Инклюзивный проект «Белая книга» для людей с ограниченными возможностями поддерживают артисты и общественные деятели.

- Так важно расширить представление слепых и слепоглухих детей об окружающем мире. Нужно показать людям с ограниченными возможностями, что они имеют доступ к взаимодействию с захватывающими образами дикой природы, - сказала Нина Шацкая, амбассадор фестиваля «Золотая черепаха», певица, заслуженная артистка России.

Для выставки «Белая книга» были отобраны работы известных мастеров фотографии дикой природы из разных стран мира. Это портреты животных, которые были сняты в естественной среде обитания.

Фото: пресс-служба ДПиООС г.Москвы

- Рассмотреть их можно с помощью специалистов. На выставке постоянно находится тифлопедагог (специалист по работе со слепыми и слабовидящими), который будет сопровождать людей с ограниченными возможностями и комментировать каждую работу, - объяснили организаторы.

Попасть на выставку могут семьи с детьми с нарушением зрения, школы для детей с нарушением зрения, библиотеки, общественные организации, осуществляющие работу с детьми и взрослыми с нарушением зрения. Экскурсии проводятся по записи до 31 октября 2021 года. Детей также ждут творческие мастер-классы и интересные лекции.