Бастрыкин перечислил причины возникновения агрессии у подростков

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал факторы, которые приводят к возникновению агрессии у подростков. По его мнению, проблемы чаще всего начинаются из-за непонимания в семье и в социуме.

В качестве других примеров Бастрыкин назвал непонимание близких, отсутствие доверительных отношений и достаточного уровня воспитания, отсутствие нравственных ориентиров и культуры. Все это усугубляется деструктивным контентом, который подростки находят в интернете, считает председатель СК РФ.

"Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести ограничения на демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодое поколение от опасной информации.