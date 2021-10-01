Украина переориентирует импорт газа с Венгрии на Польшу, Румынию и Словакию Фото: REUTERS

Киев после заключения нового контракта между Венгрией и «Газпромом» на поставки газа в обход Украины переориентирует импорт голубого топлива на другие точки соединения, рассказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора газотранспортной системы Украины» Ольга Белькова.

«Сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения: с Польшей, Румынией, Словакией», – сообщила она в эфире телеканала «Украина 24».

Контракт между Будапештом и «Газпромом» забрал у Киева «возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии», которая была одним из наиболее привлекательных направлений импорта газа, отметила Белькова. По ее словам, заключив соглашение с «Газпромом», Венгрия потеряла возможность «воспользоваться преимуществами хранилищ Украины и объединения двух рынков».

Как писал сайт kp.ru, ранее «Оператор ГТС Украины» заявлял, что новое долгосрочное соглашение на поставку газа между Россией и Венгрией может вызвать проблемы с импортом голубого топлива на Украину.

Напомним, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступило в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.