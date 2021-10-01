Ставки по кредитам в России выросли в 2,5 раза

В издании заметили, что процентная ставка может расти на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 6,75% Фото: Архив "КП"

Средняя ставка по потребительским кредитам за год выросла на 2,5 пункта. Аналитики уверены, что к концу 2021 года процентные ставки по потребительским кредитам могут увеличиться на 14,5–22% в зависимости от вида займа. Такие данные приводятся в исследовании финансового маркетплейса "Сравни.ру", которое имеется в распоряжении "Известий".

В сентябре 2020 года процентная ставка составляла 10,1%, сейчас - 12,4%. Средняя максимальная ставка по потребзаймам по состоянию на 28 сентября достигла 17,4%, увеличившись на 0,4 п.п. только за последние полмесяца.

В издании заметили, что процентная ставка может расти на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 6,75%.

Самые дорогие кредиты специалисты маркетплейса зафиксировали в «Тинькофф», Совкомбанке, МКБ и МИБе, где ставка варьируется от 20,9% до 25,7%.

По информации Центробанка РФ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ во второй декаде сентября 2021 года составила 6,15%.

Как сообщается в материале издания, в банках также ожидают удорожания кредитных продуктов. До конца года средняя процентная ставка по потребительским займам в целом по рынку продолжит рост и может увеличиться до 13%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что центробанк получит право ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.