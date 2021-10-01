Сербия обсуждает долгосрочный контракт на поставку газа из России

Партнеры планируют обеспечить стабильные поставки природного газа Фото: REUTERS

Сербская госкомпания "Сербиягаз" и "Газпром" обсуждают долгосрочный контракт на поставку газа из России. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на слова помощника министра горного дела и энергетики республики по вопросам нефти и газа Раши Койчича.

Чиновник отметил, что соглашение позволит сохранить стабильную ситуацию в энергетической сфере страны во время взлета цен на газ в Европе.

"Между компанией "Сербиягаз" и ее российским партнером "Газпромом" ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте, который обеспечит стабильные поставки природного газа", - уточнил Койич.

Помощник министра отметил, что взлет цен на газ связывает с последствиями пандемии и увеличением спроса на "голубое топливо" со стороны Китая.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.