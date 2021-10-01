Глава Кузбасса предложил Путину создать в регионе два города-миллионника Фото: сайт правительства Кузбасса

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать в регионе два города-миллионника. С такой инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По задумке Цивилева, города-миллионники должны появиться на базе Кемерово и Новокузнецка. В них сейчас проживает по 550-560 тысяч человек. Глава региона отметил, что укрупнение этих городов должно решить проблему оттока молодежи из Кемеровской области.

Кемерово и Новокузнецк предлагается соединить скоростной магистралью, где можно будет развивать скорость до 130 км/ч. Как заявил Цивилев, в городах целыми кварталами будут сносить частный сектор, а на его месте строить новые современные дома. Проект планиурется реализовать к 2030 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о своей идее превратить Владивосток в город-миллионник. Он предложил построить под Владивостоком еще один город – Спутник –, а потом объединить его, Владивосток и соседний Артем в большую агломерацию, которая станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником. По словам Чекункова, амбициозный план предполагает, что огромный Владивосток можно будет создать за десять лет.