Посольство России осудило осквернение памятника воинам-афганцам в Таллине

Неизвестные облили Памятный камень красной краской / Фото: председатель правления Таллиннского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов "Боевое братство" Олег Куликов

Виновников осквернения памятника воинам-афганцам в Таллине необходимо найти и наказать, потребовало посольство России в Эстонии. Соответствующее заявление российских дипломатов опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

"Посольство рассчитывает, что виновные в этом акте вандализма будут найдены и привлечены к ответственности, а муниципальные власти примут оперативные меры по устранению следов совершенного осквернения, достойного самого решительного осуждения", - заявили в посольстве.

Инцидент произошел в пятницу, 1 октября, в таллинском районе Ласнамяэ. Неизвестные облили Памятный камень красной краской.

Полицейские уже приступили к расследованию акта вандализма. Дипломаты совместно с союзом ветеранов Афганистана "Боевое братство" выясняют все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское посольство в Латвии направило ноту в министерство иностранных дел страны из-за осквернения мемориального камня в Риге.